Meryem Kasap kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Meryem Kasap nereli, evli mi, ne iş yapıyor?

Meryem Kasap, Survivor 2021 ünlüler takımında. Yarışmanın yapımcısı olan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesaplarından Survivor'a katılan ünlü isimleri duyururken dikkat çeken isimler arasında yer alan Meryem Kasap'ın hayatı merak edilen yarışmacılar arasında. İşte Survivor 2021 Meryem Kasap kimdiri, yaşı ve biyografisi..

Yeni sezonu merakla beklenen Survivor’ın yayınlanan tanıtımı ile birlikte ünlüler takımı kadrosu belli oldu. Geçtiğimiz sezon gönüllüler takımında yer alan Meryem Kasap, sakatlandıktan sonra yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. Survivor 2021 ünlüler takımı kadrosunda yer alan Meryem Kasap, internette hemen araştırılmaya başlandı.



MERYEM KASAP KİMDİR?

Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 tarihinde Trabzon’da doğdu. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğü olan Meryem Kasap, ilkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilenmiş.

Sporla tanışması lise yıllarında başladı. Lise takımında 2 yıl hentbol oynadı. Daha sonra bireysel spor yapma kararı aldı ve atletizme yöneldi. Bu spora ilk olarak sırıkla yüksek atlama branşıyla başladı.

2-3 yıl bu branşı yaptıktan sonra yaşadığım bir sakatlık sonucu branş değiştirmek zorunda kaldım ve 400 metre branşına geçti. Bu dönem içinde lise öğrenimimi tamamladı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunu kazandı.

Eğitim ve spor hayatını aynı anda yürüttü. Kararlılığı ve azmi sayesinde 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı ve milli takıma seçildi. Devam eden yıllar içinde bu başarıları devam etti ve Türkiye’yi sayısız şampiyonalarda temsil etme fırsatı yakaladı. Bu şampiyonalarda Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası’nda madalya kazandı.

Bu süreç içinde lisans öğrenimimi tamamladı ve mezun oldu. 12 yıllık spor hayatının, 8 yılı milli takim sporcusu olarak elit bir düzeyde geçti. Şu an hala aktif spor hayatıma devam ederken diğer yandan fitness eğitmenliği ve Personal Trainer’lık yapıyor.