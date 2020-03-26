Merve Taşkın kimdir? Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın kaç yaşında?

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın kaç yaşında? sorusunun yanıtı gündemde yoğun olarak araştırılıyor. Merve Taşkın, bugün de olduğu gibi zaman zaman Twitter'da gündem oluyor. Sosyal medya kullancılarının merak ettiği Merve Taşkın'ın hayatı ile ilgili detaylar haberimizde...

MERVE TAŞKIN KİMDİR?

1998 yılında İstanbul'da doğan Merve Taşkın, Twtter'da brçok kez TT oldu. Merve Taşkın, ilk olarak 2017 Eylül ayında, Türkye’yi Şampyonlar Ligi’nde temsil eden Beşiktaş’ın Porto’yu yendiği maç sonrası yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmişti. Merve Taşkın, son olarak Twitter hesabından el yıkama videosu paylaşınca gündem oldu.

Taşkın, daha önce Beşiktaş’ın kalecisi Loris Karius ile buluştuğunu söyleyen ve sonrasında da futbolcu Emre Mor’un attığı mesajları ifşa ederek gündeme oturmuştu.