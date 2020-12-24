Merve Şarapçıoğlu ile davalık olan Berk Oktay'a sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'dan tam destek

Son olarak Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterine hayat veren Berk Oktay ve 2016 yılında nikah masasına oturduğu Merve Şarapçıoğlu'nun uygunsuz görüntülerinin paylaşılması gündeme bomba gibi düşmüştü. Çiftin görüntüleri yayılırken Berk Oktay, ifşa eden kişinin eşi Merve Şarapçıoğlu iddiasında bulunmuş ve davalık olmuştu.



Geçtiğimiz gün görülen davada Merve Şarapçıoğlu hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası kararı verildi. Mahkeme çıkışı birbiri hakkında sert açıklamalarda bulunan ikiliden Berk Oktay 'Davayı geri çekmem için tehdit edildim. Ama geri adım atmadım. Allah’a çok şükür adalet yerini buldu. Bugün soyadımın bütün namusu temizlendi' açıklamasını yapmıştı.

Berk Oktay'ın kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy sosyal medya paylaşımı ile destek oldu. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle popüler olan Yıldız Çağrı Atiksoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Yaşadığın onca sıkıntıyı, onca tehdidi önce set, sonra hayat arkadaşın olarak o kadar iyi biliyorum ki. 18 yıllık kariyerinin, atılan iftira ve karalamalarla bitirilmesini göze alarak davandan vazgeçmediğin, hakkını ve şerefini korumak adına sonuna kadar savaştığın için seninle gurur duyuyorum. Bu sadece buz dağının görünen kısmı... Senin adamlığına laf eden birini Allah’a havale edelim.'