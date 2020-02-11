Merve Özbey'in düğün sonrası ilk işi bu oldu
Şarkıcı Merve Özbey, önceki akşam iş adamı Kenan Koçak ile dünyaevine girdi. Düğünün ardından şarkıcı, sosyal medya hesabında soyadını 'Merve Özbey Koçak' olarak güncelledi.
Ünlü şarkıcı Merve Özbey, bir süredir birlikte olduğu iş adamı Kenan Koçak'la önceki akşam evlendi. 650 kişilik davetlinin katıldığı düğünde, Merve Özbey'in gelinliğini Sezanur Akay hazırladı. Ayrıca Özbey'in yoğun konser maratonundan dolayı çiftin balayı yapmayacakları belirtildi.
EVLENDİKTEN SONRA İLK İŞİ BU OLDU
Kenan Koçak ile hayatını birleştiren şarkıcı, sosyal medya hesabında soyadını 'Merve Özbey Koçak' olarak güncelledi.