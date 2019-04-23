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  3. Merve Özbey'in 17 yıllık hayali gerçekleşti

Merve Özbey'in 17 yıllık hayali gerçekleşti

Merve Özbey'in 17 yıllık hayali gerçekleşti

Merve Özbey, geçen akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde ilk kez sahneye çıktı.

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Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

"HEYECANDAN KONUŞAMIYORUM"

“Heyecandan ellerim terliyor. 17 yıldır bugünü bekliyordum. Buraya gelen herkese layık olmaya çalışacağım. Ailem ve sevdiklerim de burada. Allah yüzümüzü kara çıkarmasın. Heyecandan konuşamıyorum.”

Tüm biletleri tükenen konserde Merve Özbey’e 3 şarkıda ünlü DJ ve prodüktör Erdem Kınay eşlik etti.

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