Merve Özbey'e bekarlığa veda: Evleniyoruz diye kısıtlamaya gerek yok!

Merve Özbey, 9 Şubat’ta nişanlısı Kenan Koçak ile nikah masasına oturacak. Arkadaşları düğüne günler kala Merve Özbey için Nişantaşı'ndaki bir mekanda sürpriz bekarlığa veda partisi düzenlendi.

Çıkışta gazetecilerle sohbet eden şarkıcı, "Aslında bir şey yapmak niyetinde değildik. Ama Kenan’ın ablası ve arkadaşlarım böyle bir sürpriz yaptı. Çok güzel bir geceydi" dedi.

Gazetecilerin, "Peki Kenan Bey’de bekarlığa veda partisi yapacak mı? İzin verdiniz mi?" sorusuna Özbey, "Öyle şey olur mu? Tabii ki izin veriyorum. Herkes istediği şeyi yapabilir. Evleniyoruz diye bir şeyleri kısıtlamaya gerek yok. Ben gönlüm birleştirdiğim sevdiğim birisiyle bir hayat yoluna çıkıyorum. Dolayısıyla arkadaşlarım bir şeyler yaptıkları zaman mutlu oluyorum" dedi.