Merve Özbey'den nişanına iki gün kala şaşırtan hareket!

Cihan Nacar’ın defilesine 30 yerli ve yabancı birçok ünlü mankenin yanı şarkıcı Merve Özbey de podyumda boy gösterecek. 27 Kasım akşamı gerçekleştirilecek defilede Özbey, tasarımcının kendisi için özel tasarladığı iddialı bir mayo ile herkesi kendisine hayran bırakacak.

Nişan töreninden iki gün önce podyuma çıkacak olan popçu, defile biter bitmez İstanbul’a dönerek hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.