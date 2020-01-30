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  3. Merve Özbey'den Demet Akalın'a: Bin şarkı feda olsun

Merve Özbey'den Demet Akalın'a: Bin şarkı feda olsun

Merve Özbey'den Demet Akalın'a: Bin şarkı feda olsun

Merve Özbey, Demet Akalın’ın kendisi için söylediği "Kızın çıkış şarkısını aldım o hep içerimde yara. O şarkının hayrını görmedim" şeklindeki sözlerine yanıt verdi.

Demet Akalın’ın hayatında farklı bir yeri olduğunu söyleyen Merve Özbey, “Ben 4 yıl Demet Hanım’la çalışıp evime ekmek götürdüm. Şarkı kısmet ve nasip işi. Çok canı gönülden vermiştim. Ben ondan ekmek yedim, bir şarkının lafı olabilir mi arkadaşlar? Bir şarkı değil, şimdi de istese bin şarkı feda olsun…” diye konuştu.


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