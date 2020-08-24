Merve Özbey'den bebek müjdesi! Ünlü şarkıcı 3 aylık hamile

Yaklaşık yedi ay önce dünyaevine giren Merve Özbey-Kenan Koçak çiftinden müjdeli haber geldi. 2. Sayfa'nın haberine göre; çift, bebek bekliyor. Özbey'in üç aylık hamile olduğu öğrenildi.

"Kalabalık bir aile olalım istiyorum" diyen Merve Özbey'e geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin "Ne zaman çocuk yapacaksınız?" sorusu hatırlatılmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki Özbey, şu ifadeleri kullanmıştı:

"YATAK ODAMI SORAMAZLAR"

Sosyal medyada herkesin birbirine ulaşması çok kolay oldu. Kim ne hakla benim yatak odamı sorabiliyor! Yatak odası insanın mahrem yeridir. Biz hangi ara seninle samimi olduk da sen bana bunu soruyorsun? Maalesef sosyal medyada böyle sorular geliyor. Çok ayıp.