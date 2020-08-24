Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3709
  • 8,7298
  • 461.692
  • 1117.57
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Merve Özbey'den bebek müjdesi! Ünlü şarkıcı 3 aylık hamile
24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:32 | Son Güncelleme:

Merve Özbey'den bebek müjdesi! Ünlü şarkıcı 3 aylık hamile

Merve Özbey'den bebek müjdesi! Ünlü şarkıcı 3 aylık hamile

Geçtiğimiz şubat ayında iş insanı Kenan Koçak ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı Merve Özbey'in, 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Yaklaşık yedi ay önce dünyaevine giren Merve Özbey-Kenan Koçak çiftinden müjdeli haber geldi. 2. Sayfa'nın haberine göre; çift, bebek bekliyor. Özbey'in üç aylık hamile olduğu öğrenildi.

"Kalabalık bir aile olalım istiyorum" diyen Merve Özbey'e geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin "Ne zaman çocuk yapacaksınız?" sorusu hatırlatılmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki Özbey, şu ifadeleri kullanmıştı:

"YATAK ODAMI SORAMAZLAR"

Sosyal medyada herkesin birbirine ulaşması çok kolay oldu. Kim ne hakla benim yatak odamı sorabiliyor! Yatak odası insanın mahrem yeridir. Biz hangi ara seninle samimi olduk da sen bana bunu soruyorsun? Maalesef sosyal medyada böyle sorular geliyor. Çok ayıp.

Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitime ilişkin açıklama
Plazma tedavisiyle hayata tutundu: 10 dakikalık oksijen için tüm servetimi verirdim
MHP lideri Bahçeli: Karadeniz'de bulunan doğal gaz yatağı stratejik gücümüze de güç katacaktır
Fenerbahçe'nin 'Yeni Lugano'su bugün imzalıyor
Bakan Ersoy canlı yayında açıladı: 11 milyar dolarlık geliri geçeriz!
Türk Yıldızları'nın gösterisi izleyenleri mest etti

Türk Yıldızları'nın gösterisi izleyenleri mest etti

Dünyanın en ilginç deprem efsaneler

Dünyanın en ilginç deprem efsaneler

Suçluların garip sabıka fotoğrafları

Suçluların garip sabıka fotoğrafları

23 Ağustos tarihli reyting sonuçları yayında!

23 Ağustos tarihli reyting sonuçları yayında!