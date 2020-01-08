Merve Özbey kırık ayağına aldırmadı! Nişanlısı Kenan Koçak'la kar tatilinde
Geçen ay merdivenlerden düşerek ayağını kıran şarkıcı Merve Özbey, nişanlısı Kenan Koçak'la Kartalkaya’ya gitti. Kırık ayağına aldırış etmeden kayak yapmaya gelen Özbey, "Ben sahneye de çıkıyorum" dedi.
Geçen ay evindeki merdivenlerden düşerek ayağını kıran Merve Özbey, talihsiz kaza nedeniyle 19 Ocak’taki düğününü 9 Şubat’a ertelemişti. Halen ayağının üzerine basmakta zorlanan şarkıcı, buna rağmen kar tatiline çıktı, nişanlısı Kenan Koçak’la birlikte Kartalkaya’ya gitti.
KAR MOTORUNDAN NİŞANLISI İNDİRDİ
Önceki gün kar motoruyla tura çıkan Merve Özbey, araçtan nişanlısının yardımıyla inebildi. Kırık ayağına medikal bot giydiği görülen şarkıcı, “Evet, ayağım kırık ama bu işlerime de tatilime de engel olmuyor. Sahneye de çıkmaya devam ediyorum” dedi.