Merve Özbey hamile mi, kaç yaşında? Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak kimdir?

Merve Özbey, geçtiğimiz şubat ayında Kenan Koçak ile dünya evine girmişti. Yakın zamanda bir kız çocuk bekleyen çift ilgi ile takip ediliyor. Duman ve Helal Ettim şarkıları ile üne kavuşan Merve Özbey, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği bölümünden mezun olmuştur. Merve Özbey, Demet Akalın, Ebru Gündeş, Özcan Deniz gibi isimlere vokallik yapmıştır.

MERVE ÖZBEY KİMDİR?

Merve Özbey, aslen Erzurumlu'dur. Özbey, 18 Temmuz 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. Özbey'i ilk keşfeden ise Ebru Gündeş oldu. İlk olarak Ebru Gündeş’in vokalliğini üstlenen Merve Özbey ardından da Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz, Ferman Toprak, Utku ve Yaşar İpek gibi isimlere vokallik yaptı.

Demet Akalın'ın albüm lansmanında solo performans sergilerken Erdem Kınay'la tanıştı. Kınay, proje albüm yapacağını söyledi ve Özbey'e demo kaydı yaptı. 2012 yılında Kınay'ın çıkardığı Proje albümünde "Duman" şarkısına eşlik etti. Şarkı büyük kitlelere ulaşarak, Özbey'in ilk kez duyulmasını sağladı. 2013 yılında Kınay'ın ikinci albümü olan Proje 2'de "Helal Ettim" şarkısını seslendirdi. Kınay ile yaptığı şarkılar ses getirince solo albüm yapmaya karar verildi.

Temmuz 2015 yılında Özbey'in ilk albümü Yaş Hikayesi piyasaya sürüldü. Albümün çıkış şarkısı da sözleri Deniz Erten, müziği Erdem Kınay'a ait olan "Yaş Hikayesi" oldu. Şarkı Türkiye resmî listesi'nde iki numaraya kadar yükselmeyi başardı. Albümün ikinci video klibi ise "Topsuz Tüfeksiz" şarkısına çekildi.

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, bir süredir birlikte olduğu iş adamı Kenan Koçak ile 9 Şubat 2020 tarihinde nikah masasına oturdu. 650 kişilik davetlinin katıldığı düğünde, Özbey’in gelinliğini Sezanur Akay hazırladı. Gelinin şahitliklerini Erdem Kınay, Demet Akalın, Bengü ve Aşkım Kapışmak yaptı. Çift bir kız çocuk bekliyor.

KENAN KOÇAK KİMDİR?

Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak, 1 Ocak 1983 İstanbul doğumludur. Maltepe Üniversitesi'nde Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olan Kenan Koçak, inşaat alanında kariyerini sürdürmektedir.