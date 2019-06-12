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12 Haziran 2019 Çarşamba 10:14 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:14

Merve Özbey düğün için net konuştu!

Merve Özbey düğün için net konuştu!

Şarkıcı Merve Özbey, aşk sarhoşu gibi geziyor. Önceki akşam Alaçatı'da bir mekandan sevgilisi Kenan Koçak ile çıkarken görüntülenen Merve Özbey, çok mutluydu.

Sevgilisiyle akşam yemeği yiyen Özbey, “Merve hanım yüzünüz gülüyor. Bunun sebebi nedir?” sorusuna “Çok mutluyum be abi ne yapayım” cevabını verdi.

Genç şarkıcı, “Düğün ne zaman?” diyen habercilere, “Şu sıralar konserler var. Bitince düğün tarihini kararlaştıracağız” dedi.

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