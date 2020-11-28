Merve Holefter'in Maradona'ya şarkı yaptığı ortaya çıktı

Merve Holefter, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden efsane futbolcu Maradona için geçen yıl şarkı yazdığını söyledi.

Holefter, "Efsaneninin ölümüne çok üzüldüm. Aslında ölümsüz o. Geçen sene 'Maradona' isimli şarkı babamın çocukluğumdan beri ettiği bir söz üzerine yazdım. Babam fanatik Trabzonspor taraftarıdır ve bir gün maç izlerken kendi takımın futbolcusuna kızarak, 'Şuna bak, yaptığı çalıma bak, kendini Maradona sanıyor' demesi üzerine bu şarkıyı yazdım. Babamdan dolayı çok seviyordum Maradona'yı. Bunun bir anısı olsun istedim. Bu şarkının klibi de var. Geçen yıl Maradona'ya ulaşmaya çalıştık ama sağlık soruları nedeniyle iletişim kuramadık. Çok mutluyum onun adına bir hatıra bıraktım" dedi.