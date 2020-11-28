  • $7,8187
  • 9,3602
  • 449.547
  • 1328.73
  • Haberler
  • Magazin
  • Merve Holefter'in Maradona'ya şarkı yaptığı ortaya çıktı
28 Kasım 2020 Cumartesi 11:16 | Son Güncelleme:

Merve Holefter'in Maradona'ya şarkı yaptığı ortaya çıktı

Merve Holefter'in Maradona'ya şarkı yaptığı ortaya çıktı

Şarkıcı Merve Holefter, geçtiğimi günlerde hayatını kaybeden Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Armando Maradona için şarkı yazmış.

Merve Holefter, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden efsane futbolcu Maradona için geçen yıl şarkı yazdığını söyledi.

Holefter, "Efsaneninin ölümüne çok üzüldüm. Aslında ölümsüz o. Geçen sene 'Maradona' isimli şarkı babamın çocukluğumdan beri ettiği bir söz üzerine yazdım. Babam fanatik Trabzonspor taraftarıdır ve bir gün maç izlerken kendi takımın futbolcusuna kızarak, 'Şuna bak, yaptığı çalıma bak, kendini Maradona sanıyor' demesi üzerine bu şarkıyı yazdım. Babamdan dolayı çok seviyordum Maradona'yı. Bunun bir anısı olsun istedim. Bu şarkının klibi de var. Geçen yıl Maradona'ya ulaşmaya çalıştık ama sağlık soruları nedeniyle iletişim kuramadık. Çok mutluyum onun adına bir hatıra bıraktım" dedi. 

Karabağ - Sivasspor maç yorumunu Akşam Gazetesi Spor Editörü Şafak Gözmen yaptı.<p>Editör:<a href='m

Karabağ - Sivasspor maç yorumu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Hayranları Bogota'daki berberlerde Maradona'nın portresini kafalarına kazıttı

Yumurtanın sarısı grileşiyorsa dikkat!

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.