21 Kasım 2020 Cumartesi 14:12 | Son Güncelleme:
Merve Dizdar'dan 'Masumlar Apartmanı' açıklaması
"Masumlar Apartmanı" dizisindeki başarısıyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Merve Dizdar, önceki gün 'Çok Güzel Hareket Bunlar2'de rol alan eşi Gürhan Altundaşar ile birlikte Zorlu AVM'deydi.
Akşam üzeri geldikleri AVM’de kısa bir alışveriş turuna çıkan Merve Dizdar-Gürhan Altundaşar çifti, sosyal mesafe kurallarına titizlikle dikkat etti.
Dizinin beklediğinden daha güzel gittiğini ve geri dönüşlerin çok güzel olduğunu belirten Dizdar, "İzleyicimize ve takipçilerimize, güzel mesajları için çok teşekkür ediyoruz" dedi.