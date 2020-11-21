Merve Dizdar'dan 'Masumlar Apartmanı' açıklaması

Akşam üzeri geldikleri AVM’de kısa bir alışveriş turuna çıkan Merve Dizdar-Gürhan Altundaşar çifti, sosyal mesafe kurallarına titizlikle dikkat etti.

Dizinin beklediğinden daha güzel gittiğini ve geri dönüşlerin çok güzel olduğunu belirten Dizdar, "İzleyicimize ve takipçilerimize, güzel mesajları için çok teşekkür ediyoruz" dedi.