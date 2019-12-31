Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye Merve Dizdar dizileri nelerdir?

Merve Dizdar kimdir? sorusu merak ediliyor. Merve Dizdar hangi dizilerde oynadı? Sevilen yarışma programı yeni yılda da büyük ilgi görüyor. Yılbaşı özel programı konukları arasında bulunan Dizdar, Gupse Özay ile birlikte renkli bir performans gerçekleştirecek. 25 Haziran 1986’da İzmir’de dünyaya gelen Dizdar ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986’da İzmir’de dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi’nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yaptı.

Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başladı.

“İlk sinema deneyimi “Bir ses böler geceyi” filminde, Cem Davran ile yapan Merve Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite’de gibi başlıca dizi ve filmlerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş, Kertenkele, Arkadaşlar İyidir ve Vatanım Sensin dizisiyle seyircilerle buluştu.

Ayrıca Organik Aşk Hikayeleri, Yok Artık 2, Körfez, Mandıra Filazof’u filmlerinde de rol aldı.