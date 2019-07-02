Merve Büyüksaraç ve Acun Ilıcalı davasında şok gelişme yaşandı!

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'ın finali dün akşam Bodrum'da yapıldı. Acun Ilıcalı canlı yayında Merve Büyüksaraç ile ilgili olan mahkemenin kazanıldığını hatırlattı. Kazanılan 25 bin TL tutarındaki tazminat ise hayır kurumlarına bağışlanacağını söyledi. Acun Ilıcalı yayında "Hak yerini buldu. Merve'ye teşekkür ediyoruz sayesinde hayır kurumları kazandı" dedi.

MAHKEME ACUN'U HAKLI BULMUŞTU

Manken Merve Büyüksaraç 2012 Survivor’ı sonrası, Survivorla ilgili çeşitli iddialarda bulunmuş ve Acun Ilıcalı’nın büyük tepkisini çekmişti. İddiaların, kendilerini karalamak için uydurulan yalanlar ve iftiralar olduğunu söyleyen Ilıcalı, o dönem Büyüksaraç’a avukatı aracılığıyla tazminat davası açmıştı. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin bugün verdiği kararla Acun Ilıcalı haklı bulundu.

MERVE BÜYÜKSARAÇ KİMDİR?

Büyüksaraç, 13 Haziran 1988 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. TED Koleji'nden 2006 yılında mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünü okuyarak eğitimine devam etti ve 2011 yılında mezun oldu.

Star TV tarafından düzenlenen Miss Turkey 2006 yarışmasında birinciliği elde etti ve Türkiye'yi Miss World yarışmasında temsil etti. Merve Büyüksaraç, 2007 yılında Buzda Dans yarışmasında yarıştı. 2012 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında ünlüler takımında yer aldı. Survivor Yarışmasından elenip Türkiye'ye döndüğünde hem Acun Ilıcalı hem Acun Medya ekibine karşı açıklamalarda bulundu. Yaşananların ardından Acun Ilıcalı, modele dava açmıştı.