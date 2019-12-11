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  3. Merve Boluğur'un yüzünü güldüren haber! İlacını Çağatay UIusoy'da buldu

Merve Boluğur'un yüzünü güldüren haber! İlacını Çağatay UIusoy'da buldu

Merve Boluğur'un yüzünü güldüren haber! İlacını Çağatay UIusoy'da buldu

Uzun bir süredir ekranlardan uzak duran ve depresyonda olduğu konuşulan oyuncu Merve Boluğur'un başına talih kuşu kondu. Boluğur'un, Çağatay Ulusoy'un yeni filminde oynayacağı konuşuluyor.

Ekranlarda uzun süredir boy göstermeyen Merve Boluğur bir süre önce menajeriyle yollarını ayırmıştı. Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde de Çağatay Ulusoy'un menajeri Engin Aykanat'ın kapısını çaldı. Aykanat'la anlaşan Boluğur'un şansı yaver gitti. Konuşulanlara göre Ulusoy, senaryosu kendisine ait olan yeni sinema filmi projesi için teklif götürdü.

Senaristlik ve yönetmenlikte kendini geliştiren Çağatay Ulusoy, gelecek yıl çekilmesi planlanan filmin senaryosu için şu sıralar hummalı şekilde çalışıyor.

ŞANSI DÖNDÜ

İki yıl önce dizisi yayından kalkan ve o tarihten beri iş ile özel yaşamında yüzü gülmeyen Merve Boluğur, teklifle havalara uçtu. İlk kez bir sinema filminde oynayacak olan Boluğur'un yeni projesi, "Merve'ye Çağatay Ulusoy piyangosu vurdu" dedirtti. (Takvim)


Merve Boluğur ilacını Çağatay Ulusoy'da buldu
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