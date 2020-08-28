Merve Boluğur'un tedbirsiz halleri tepki çekti!

Bir arkadaşı ile birlikte Nişantaşı'nda gezintiye çıkan Merve Boluğur’un keyfi bir hayli yerindeydi. Hayranı olan Burak Dayı ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen oyuncu, her zamanki gibi kahkahalarıyla çevresindekilerin dikkatini çekti.

32 yaşındaki güzel, basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları duymazdan gelerek gezintisine devam etti. Boluğur'un maske takmayarak tedbirsiz davranması ise dikkat çekti. Sosyal medyada Boluğur'un bu hallerine takipçileri tepki gösterdi.