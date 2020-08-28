28 Ağustos 2020 Cuma 11:45 | Son Güncelleme:
Merve Boluğur'un tedbirsiz halleri tepki çekti!
Murat Dalkılıç ile evliliği bittikten sonra uzun bir süre özel hayatına kimseyi almayan oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde aşk orucunu bir hayranı olan Burak Dayı ile bozmuştu. Şimdilerde magazin gündeminden düşmeyen Boluğur, önceki gün Nişantaşı'ndaydı.
Bir arkadaşı ile birlikte Nişantaşı'nda gezintiye çıkan Merve Boluğur’un keyfi bir hayli yerindeydi. Hayranı olan Burak Dayı ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen oyuncu, her zamanki gibi kahkahalarıyla çevresindekilerin dikkatini çekti.
32 yaşındaki güzel, basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları duymazdan gelerek gezintisine devam etti. Boluğur'un maske takmayarak tedbirsiz davranması ise dikkat çekti. Sosyal medyada Boluğur'un bu hallerine takipçileri tepki gösterdi.