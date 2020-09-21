Merve Boluğur'un eski sevgilisi Burak Dayı sosyal medyada linç yedi!

Merve Boluğur ile kısa bir aşk yaşayan Burak Dayı, ayrılığın hemen ardından güzel oyuncu Burcu Özberk'i yakın takibe almıştı. Merve Boluğur’u Instagram'da uzun yıllar takip ederek her fotoğrafına yorum yazan Burak Dayı, Boluğur'un dikkatini bu şekilde çekmeyi başarmıştı.

Burak Dayı yakın takibine aldığı Burcu Özberk’in fotoğraflarını da seri bir şekilde beğendikten sonra siyah beyaz bir fotoğrafın altına yorum bıraktı.

LİNÇ YEDİ, HESABINI KAPATTI

Dayı, kısa bir süre sonra güzel oyuncunun hayranlarından tepki görünce önce mesajını sildi sonra da Instagram hesabını kapatmak zorunda kaldı. Dayı, Özberk'in fotoğrafının altına "Kendimi bana geri verme" yorumunu yazmıştı.

Bir haftadır Instagram hesabını kapalı tutan Burak Dayı'nın ardından sosyal medyada "linç yemekten korkuyor" yorumları yapıldı.