'Merve Boluğur'un durumu fena, bu kıza acil iş verin'

Murat Dalkılıç ile olan evliğini noktalamasının ardından uzunca bir süre sessizliğe bürünen Acemi Cadı'nın Ayşegül'ü Merve Boluğur, YouTube kanalı açtı. İlk videosunu paylaşan Merve Boluğur kadın-erkek ilişkileri hakkında tavsiyelerde bulundu. İlişki de kadınların neler yapması gerektiğini ve karşı cinste aradığı özellikleri anlatan Merve Boluğur'un videodaki tavırları ise sosyal medyada gündem oldu.



Akşam Gazetesi yazarı Barış Kocaoğlu, YouTube kanalı açarak ilişki uzmanı olan Merve Boluğur'u köşesine taşıdı. ‘Birkaç video izledikten sonra Merve’nin acil olarak iş bulması lazım diye düşünmeden edemedim.’ diyen Kocaoğlu, şunları kaydetti:

‘Konuşması, tavsiyeleri, ruh haliyle bence tavsiye verecek değil, aksine alacak durumda. Eğer biraz daha bir projede yer almazsa durum fena görünüyor. Hâlâ hiçbir proje de olmaması da enteresan. Murat Dalkılıç ile boşanmasından sonra ne özel hayatında ne de iş hayatında dikiş tutturamadı.’