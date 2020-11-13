Merve Boluğur'dan uzaklaşma kararı

Son dönemde yaptığı açıklamalar ve hareketleriyle gündem olan Merve Boluğur, gündemden uzaklaşmaya karar verdi. Gürültüden ve hayatın sorunlarından kaçarak sessizliğin hüküm sürdüğü yeşillikler arasında bir tatil yapan oyuncu, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımına "Sessizliğin tadını çıkar" notunu düştü.