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13 Kasım 2020 Cuma 12:31 | Son Güncelleme:

Merve Boluğur'dan uzaklaşma kararı

Merve Boluğur'dan uzaklaşma kararı

Hayranı Burak Dayı ile ilişkisi kısa süren oyuncu Merve Boluğur, uzun süredir magazin gündeminden düşmüyordu. Boluğur, herkesten uzaklaşmaya karar verdi.

Son dönemde yaptığı açıklamalar ve hareketleriyle gündem olan Merve Boluğur, gündemden uzaklaşmaya karar verdi. Gürültüden ve hayatın sorunlarından kaçarak sessizliğin hüküm sürdüğü yeşillikler arasında bir tatil yapan oyuncu, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımına "Sessizliğin tadını çıkar" notunu düştü.

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