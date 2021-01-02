Merve Boluğur'dan şoke eden itiraf: Aldattım...

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve YouTube kanalı açarak dijital dünyaya adım atan Merve Boluğur, Hakan Gence'ye özel açıklamalar yaptı. 'Aldatıldın mı?' sorusuna yanıt veren Merve Boluğur, çarpıcı bir itirafta bulundu.



Hakan Gence'nin 'Aldatıldın mı?' sorusuna 'Aldattım da aldatıldım da, ikisini de yaşadım, net!

Hayatta ergen olarak hareket ettiğim evrelerde, kısaca ne istediğimi bilmediğim zamanlarda, o anki mutsuzluğum sebebiyle böyle bir harekette bulunmuştum, bu kadar diyeyim.' yanıtını veren Boluğur, şaşırttı.

Murat Dalkılıç'la boşanmasının ardından sessizliğe bürünen Boluğur, 'Aşk acısı çektin mi?' sorusuna 'Aşkla ilgili yanlış bir algımız var. Olayın kötü kısmına bakmakla ilgili bir meylimiz var. Aslında aşk, huzur ve güvendir. Bir şeyler sonlanabilir, hayat devam ediyor. Oradan edineceğimiz dersler tekamül için gerekli. Benim de tepindiğim zamanlar oldu. Acımdan çözüm odaklı biri olarak çıkma becerisini aşk acısıyla kazandım.' yanıtını verdi.