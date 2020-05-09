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  3. Merve Boluğur'dan şoke eden hamle! Erçel'in fotoğrafını beğendi

Merve Boluğur'dan şoke eden hamle! Erçel'in fotoğrafını beğendi

Merve Boluğur'dan şoke eden hamle! Erçel'in fotoğrafını beğendi

Oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in fotoğrafını beğendi. Boluğur'un bu hamlesi kafaları karıştırdı.

2017’de Merve Boluğur’dan boşanan Murat Dalkılıç, boşandıktan iki ay sonra Hande Erçel ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Boluğur, yaşananlardan sonra uzun süre psikolojik destek almıştı.

ERÇEL'İN FOTOĞRAFINI BEĞENDİ!

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in fotoğrafını beğendi. Erçel'i takip etmediği halde Boluğur'un bu hamlesi sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekerken, kafaları da bir hayli karıştırdı.


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