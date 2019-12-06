Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7672
  • 6,4027
  • 273.08
  • 108838
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Merve Boluğur'dan iddialara yanıt: 'Tükenmedim, yeniden doğdum'

Merve Boluğur'dan iddialara yanıt: 'Tükenmedim, yeniden doğdum'

Merve Boluğur'dan iddialara yanıt: 'Tükenmedim, yeniden doğdum'

Ünlü dostlarını takipten çıkaran ve oyunculuk tekliflerini reddeden Merve Boluğur, depresyona girip girmediğiyle ilgili sorulara yanıt verdi.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde Instagram’daki ünlü dostlarını takipten çıkarmıştı. Birkaç diziden aldığı oyunculuk teklifini de reddeden oyuncuya takipçileri, ‘Tükenmişlik sendromuna yakalandığın doğru mu?’ diye sormuştu. 

'HAYATIMIN EN MUTLU VE HUZURLU DÖNEMİ'

Merve Boluğur, birkaç gün önce ise bir kulüpte ‘Antep’in Hamamları’ ile göbek attı ve o görüntüler olay oldu. Çıkışta iddialar hakkında konuşan Boluğur, "Hayatımın en mutlu, huzurlu dönemini yaşıyorum. Tükenmedim, yeniden doğdum" dedi.


İbrahim Çelikkol baba oldu!
Zuhal Topal'dan Acun Ilıcalı'ya tepki geldi!
MasterChef Türkiye'de birinci büyük sürpriz olacak!
Setten aşk çıktı
'Allah'ın emri Peygamberin kavliyle istedim'
<p>Antalya´da özel bir firmada satış temsilcisi olarak çalışan Ebru Avaz, öğle yemeği için bir resto

´O Benim Son Paramdı´

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Lanetli mezar! Oraya giden herkes ölüyor

Türkiye'nin en yükseği olacak! 154 metreye ulaştı