Merve Boluğur'dan iddialara yanıt: 'Tükenmedim, yeniden doğdum'

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde Instagram’daki ünlü dostlarını takipten çıkarmıştı. Birkaç diziden aldığı oyunculuk teklifini de reddeden oyuncuya takipçileri, ‘Tükenmişlik sendromuna yakalandığın doğru mu?’ diye sormuştu.

'HAYATIMIN EN MUTLU VE HUZURLU DÖNEMİ'

Merve Boluğur, birkaç gün önce ise bir kulüpte ‘Antep’in Hamamları’ ile göbek attı ve o görüntüler olay oldu. Çıkışta iddialar hakkında konuşan Boluğur, "Hayatımın en mutlu, huzurlu dönemini yaşıyorum. Tükenmedim, yeniden doğdum" dedi.