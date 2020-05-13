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  3. Merve Boluğur'dan eleştirilere sert yanıt: Siz karantinada atom mu parçalıyorsunuz?

Merve Boluğur'dan eleştirilere sert yanıt: Siz karantinada atom mu parçalıyorsunuz?

Merve Boluğur'dan eleştirilere sert yanıt: Siz karantinada atom mu parçalıyorsunuz"

Ünlü isimler sosyal medyada takipçilerinden gelen eleştirilere zaman zaman yanıt veriyor, kimi zaman da polemiğe girmekten kendini alamıyor...

Son olarak sosyal medya eleştirilerine sessiz kalamayan isim oyuncu Merve Boluğur oldu. Karantina günlerinde evden dışarı çıkmayan Boluğur, kendini yap boz oyununa verdi. Oyuncu, 40 parçalık oyunun fotoğrafını "Bitti" notu ile Instagram'da paylaşınca sosyal medyanın diline düştü.

SERT YANIT!

Merve Boluğur, kendisiyle dalga geçenlere şu cevabı verdi:

"Bebek misin? Deli misin? Bıdı bıdı... 10'luk puzzle yapacağım eğleneceğim. Siz karantinada atom mu parçalıyorsunuz, aşı mı buldunuz. Sevgiler."


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