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  • Merve Boluğur'dan ayrılan Burak Dayı'dan Burcu Özberk'e yakın markaj!
11 Eylül 2020 Cuma 16:09 | Son Güncelleme:

Merve Boluğur'dan ayrılan Burak Dayı'dan Burcu Özberk'e yakın markaj!

Merve Boluğur'dan ayrılan Burak Dayı'dan Burcu Özberk'e yakın markaj!

Oyuncu Merve Boluğur, kısa süre önce aşk orucunu hayranı Burak Dayı ile bozmuş, çiftin ilişkisi uzun sürmemişti. Boluğur ile yollarını ayıran Dayı, şimdi de oyuncu Burcu Özberk'i yakın markajına aldı.

Yaklaşık iki ay aşk yaşayan Merve Boluğur-Burak Dayı çifti, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı. İkiliden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken, şaşırtan bir gelişme yaşandı.

MERVE'NİN ESKİ AŞKINDAN BURCU'YA YAKIN MARKAJ

Boluğur'un iki yıl boyunca fotoğraflarına hayran bir şekilde yorum yapan Burak Dayı, bu kez oyuncu Burcu Özberk'i yakın markaja aldı. Burak Dayı'nın 30 yaşındaki Özberk'in fotoğraflarını sosyal medyada beğendiği görüldü.

Dayı'nın bu hamlesi takipçileri tarafından, "Burak, Burcu'yu yakın takibe aldı" şeklinde yorumlandı.

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