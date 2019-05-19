Merve'yi şoke eden tehdit: Para ver yoksa bitersin

'ELİMDE FOTOĞRAFLARIN VAR'

Merve Boluğur'un cep telefonuna geçtiğimiz günlerde tanımadığı bir kişiden mesaj geldi. Mesajı gönderen kişi, elinde ünlü oyuncuya ait birçok fotoğraf ve müstehcen görüntü olduğunu iddia etti.

Boluğur'u, "Fotoğraflarını sosyal medyada yayarım" diyerek tehdit eden kişi, ünlü oyuncudan para istedi. Mesajın gönderildiği numaranın, yurt dışına kayıtlı olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Merve Boluğur, kendisinden şantajla para talep eden kişinin kimliğinin tespit edilmesi için İstanbul Adliyesi'ne başvurdu. Yarım saat savcıyla görüşen ünlü oyuncu, şantaj olayını anlattı.Boluğur'un şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Sabah)