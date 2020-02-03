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  3. Merve Boluğur yeni bir aşka mı yelken açtı? Görüntülendiği erkek arkadaşıyla ilgili açıklama

Merve Boluğur yeni bir aşka mı yelken açtı? Görüntülendiği erkek arkadaşıyla ilgili açıklama

Merve Boluğur yeni bir aşka mı yelken açtı" Görüntülendiği erkek arkadaşıyla ilgili açıklama

Bir süredir ekranlardan uzak duran oyuncu Merve Boluğur, önceki gün arkadaşıyla Bebek’te objektiflere yansıdı.

Geçen hafta erkek arkadaşıyla görüntülnene Boluğur, aşk iddialarına “O benim çocukluk arkadaşım Yasin. Çıkan haberlere gülüp geçiyoruz” yanıtını verdi.

AKSİYON MU YARATMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ? 

Merve Boluğur, muhabirlerin yanındaki erkek arkadaşını sormaları üzerine, "Kendinize aksiyon mu yaratmaya çalışıyorsunuz? Anlamadım. Bir şey yok" demişti.


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