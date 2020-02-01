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  3. Merve Boluğur yakalanınca sinirlendi: Aksiyon mu yaratmaya çalışıyorsunuz?

Merve Boluğur yakalanınca sinirlendi: Aksiyon mu yaratmaya çalışıyorsunuz?

Merve Boluğur yakalanınca sinirlendi: Aksiyon mu yaratmaya çalışıyorsunuz"

Oyuncu Merve Boluğur uzun aradan sonra Bebek'te ortaya çıktı.

Bir erkek arkadaşıyla sabahın ilk ışıklarına kadar Lucca'da eğlenen Boluğur, çıkışta gazetecilerin objektiflerine yakalandı. Gazetecilerin 'aşk hayatı' ile ilgili sorularına öfkelenen Boluğur, "Kendinize aksiyon mu yaratmaya çalışıyorsunuz? Anlamadım. Bir şey yok" diye bağırdı. Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra depresyona giren oyuncu, bir süre önce ailesi dışında kimseyle görüşmeme kararı aldığını açıklamıştı.


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