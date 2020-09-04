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  3. Merve Boluğur ve Burak Dayı ayrıldı! Takipleşme sona erdi, kolyeden baş harfini çıkardı
04 Eylül 2020 Cuma 12:09 | Son Güncelleme:

Merve Boluğur ve Burak Dayı ayrıldı! Takipleşme sona erdi, kolyeden baş harfini çıkardı

Merve Boluğur ve Burak Dayı ayrıldı! Takipleşme sona erdi, kolyeden baş harfini çıkardı

Oyuncu Merve Boluğur, Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra kalbinin kapılarını hayranı Burak Dayı'ya açmış, çift kısa süre önce aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak Boluğur'un son fotoğrafında B ve M harfli kolyesinden B'yi çıkartması ve sosyal medyada takipleşmeyi bırakması, ikilinin ayrılığını gözler önüne serdi.

Yıllar sonra hayatını birini alan, "Sonunda yüzü güldü" denilen Merve Boluğur, Burak Dayı ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak Merve Boluğur, dün kafaları karıştırdı.

FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ, TAKİPLEŞME SONA ERDİ

Sevgilisiyle tatil yaptığı Çeşme tatili sonrası İstanbul'a gelen güzel oyuncu, önceki gün yeniden Alaçatı'nın yolunu tuttu. Ancak Merve Boluğur, bu kez annesiyleydi.

Merve Boluğur tatilden paylaştığı son fotoğrafında B ve M harfli kolyesinden B’yi çıkarttı. Boluğur, Burak Dayı ile takipleşmeyi de bıraktı. Öte yandan oyuncu, birlikte oldukları fotoğrafları henüz kaldırmadı ama Dayı kaldırdı. Bu gelişmeler sonrası çiftin ilişkilerine son verdiği iddia edildi.

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