Merve Boluğur: Üniversite sınavına hazırlanmaya başladım

32 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüse karşı evde kendisini önlem amaçlı karantinaya aldı. Bütün vaktini evde geçiren Boluğur, sosyal medya hesabından yaşadığı süreçle ilgili bir paylaşımda bulundu. Hayata bakış açısında pek çok değişiklik yaşadığını söyleyen Boluğur, paylaşımına şu notu düştü:

"HAYAT ÇOK GÜZEL BİR ÖĞRETMEN"

"Güzel bir günden fotoğraf koyarak başlıyorum. Güzel günlere ihtiyacımız olduğu şu günlerde gülen yüzümle bendeniz... Şu koronavirüs bitsin, en çok denize girmek istiyorum sanırım. Hayat çok güzel bir öğretmen, her saniyemize şükretmemiz gereken ve aslında yapabileceğimiz sınırsız şeylerin olduğunu keşfettik.

"HAYAL KURMAK BEDAVA"

Mutlu olmanın çok basit olmasını kavrıyoruz. Tabii duygular karışık, çok normal. Yeni bir düzene uyum sağlıyoruz. Ev hapsi... Sağlıklı ve aklımızın yerinde olmasının ne büyük lütuf olması... Öğretiyor hayat çok güzel... Mutlu eden şeylere odaklanalım. Hayal kurmak bedava. Yeni hedefler belki de... Ben üniversite sınavına hazırlanmaya başladım bile. Siz neler öğrendiniz?"

Boluğur'un paylaşımı takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.