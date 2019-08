Annesi Nehra Hanım ile birlikte Zorlu’da alışveriş yapan güzel oyuncu, Datça için hazırlık yaptığını söyledi. Oyuncu, "Yeni sezon öncesi biraz kafa dinlemek istiyorum. Gelen proje teklifleri var değerlendirme aşamasındayım. Her an her şey olabilir, ama henüz netlik kazanan bir şey yok. Tatil dönüşü kesinleşecek” dedi.