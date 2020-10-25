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25 Ekim 2020 Pazar 13:22 | Son Güncelleme:

Merve Boluğur maske takmadı, cezayı yedi

Merve Boluğur maske takmadı, cezayı yedi

Sokakta maskesiz dolaşan oyuncu Merve Boluğur'a ceza kesildi.

Pandemi sürecinde birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur, için sosyal medyada çok sayıda kullanıcı “Maske takmama cezası verilsin” çağrısında bulunmuştu.

Hürriyet'in haberine göre; ünlü oyuncuya iki kez 900 lira ceza kesildiği öğrenildi. Boluğur, bir röportajında neden maske takmadığı sorulunca “Mesafeleri olan bir insanım. Doğuştan sosyal mesafem olduğu için maske takmıyorum” demişti.

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