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  3. Merve Boluğur kendisine gelen çiçeklerle ilgili ilk kez konuştu!
29 Mayıs 2020 Cuma 15:43 | Son Güncelleme:

Merve Boluğur kendisine gelen çiçeklerle ilgili ilk kez konuştu!

Merve Boluğur kendisine gelen çiçeklerle ilgili ilk kez konuştu!

Oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde kendisine gelen çiçekleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Fotoğrafı gören takipçileri oyuncuya 'Kendisine çiçek gönderdi' iddialarında bulununca, Boluğur'dan açıklama geldi.

Merve Boluğur, geçen günlerde evine gelen çiçeklerin fotoğraflarını paylaşmış, "Kendine çiçek mi gönderdin?" şeklinde yorumlar almıştı. Instagram hesabından ilk kez canlı yayın yaparak takipçilerinin sorularını yanıtlayan Boluğur, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Evde gelen çiçeklerime bakarak zaman geçiriyorum. Kendim göndermiyorum! Öyle bir şey okudum. Hiç alakası yok. Daha o kadar sıyırmadım. Kendime niye çiçek göndereyim? Kendime çiçek 'alırım', o ayrı."

Boluğur'un bu sözlerinin ardından çiçekleri kimin gönderdiği ise merak konusu oldu.


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