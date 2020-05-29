Merve Boluğur kendisine gelen çiçeklerle ilgili ilk kez konuştu!

Merve Boluğur, geçen günlerde evine gelen çiçeklerin fotoğraflarını paylaşmış, "Kendine çiçek mi gönderdin?" şeklinde yorumlar almıştı. Instagram hesabından ilk kez canlı yayın yaparak takipçilerinin sorularını yanıtlayan Boluğur, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Evde gelen çiçeklerime bakarak zaman geçiriyorum. Kendim göndermiyorum! Öyle bir şey okudum. Hiç alakası yok. Daha o kadar sıyırmadım. Kendime niye çiçek göndereyim? Kendime çiçek 'alırım', o ayrı."

Boluğur'un bu sözlerinin ardından çiçekleri kimin gönderdiği ise merak konusu oldu.