Merve Boluğur: Hacı sembolik olarak seviyorum ama Müslümanım

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, Instagram'dan hayranlarının sorularını yanıtladı. Samimi cevaplar veren güzel oyuncu, boynundaki kolyeyi neden taktığını da açıkladı.

"ERGEN ERKEK SEVMEM"

Son olarak Burak Dayı'dan ayrılan Boluğur, "Bir erkekte en nefret ettiğin şey ne?" sorusuna, "Nefret kelimesini kullanmıyorum. Ailesinden ayrışmamış olması, mesleği ve parası üzerinden bir üslupla tavlamaya çalışmasından hoşlanmıyorum. Öncelikli kılmayan adamı tercih etmem" yanıtını verdi.

Boluğur, "En çok neye sinirlenirsin" sorusuna ise, "Sınır ihlallerine, ergen erkeklere" cevabını verdi.

"MÜSLÜMANIM"

Boluğur, dini inancını ve boynundaki hac şeklindeki kolyeyi soran takipçisine şu yanıtı verdi: “Hacı sembolik olarak seviyorum. O da Allah’ın bir dini ayrıca. Ayrımcı değilim. Müslümanım.”