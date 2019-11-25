Merve Boluğur bunalımda mı? Tüm dostlarını tek kalemde sildi!

Oyuncu Merve Boluğur şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2015 yılında evlenmiş, 2017'de ise boşanma kararı almıştı. Geçtiğimiz aylarda boşanma travmasını atlatmak için destek aldığı ortaya çıkan Boluğur, son olarak şaşırtan bir hamlede bulundu.

DOSTLARINI SİLDİ!

Bir süredir gündemden uzak duran oyuncu, tüm dostlarını sosyal medya hesabından sildi. Yakın dostlarıyla arasına mesafe koyan Merve Boluğur'un bundan sonra kimseyle görüşmeyeceği iddia edildi.