Merve Boluğur, Adriana Lima ile capslere konu olan fotoğrafını paylaştı! Sosyal medyayı salladı

3 yıldır setlerden uzak kalan oyuncu Merve Boluğur, kariyerinde duraklama dönemini yaşıyor. Ancak sosyal medya hesabını aktif kullanan Boluğur, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

YORUM YAĞDI

Güzel oyuncu, dünyaca ünlü model Adriana Lima ile capslere konu olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, "Öyle işte" notunu düştü. Boluğur'un takipçileri "Adriana Lima’nın sönük kaldığı fotoğraflardan bir tanesi" diyerek oyuncunun daha güzel olduğunu belirten yorumlar yaptı.