Merve Boluğur 6 yıllık sessizliğini bozmak istiyor

Oyuncu, tatil boyunca senaryo okuduğunu söyledi. Zorlu AVM’de görüntülenen Merve Boluğur, “Sezon için dizi, sinema ve reklam filmi teklifleri var. Ama henüz netleşen ve ‘evet bu projede yer alıyorum’ diyebileceğim bir durum yok. Uzun soluklu bir şey istiyorum. Dediğim gibi yoğun bir dönemden geçiyorum şu sıralar” dedi.