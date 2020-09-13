13 Eylül 2020 Pazar 01:34 | Son Güncelleme:
Merve Boluğur 6 yıllık sessizliğini bozmak istiyor
2014 yılında ‘Muhteşem Yüzyıl'da oynadıktan sonra uzun süredir ekranlardan uzak kalan Merve Boluğur, bu yıl setlere dönmekte kararlı…
Oyuncu, tatil boyunca senaryo okuduğunu söyledi. Zorlu AVM’de görüntülenen Merve Boluğur, “Sezon için dizi, sinema ve reklam filmi teklifleri var. Ama henüz netleşen ve ‘evet bu projede yer alıyorum’ diyebileceğim bir durum yok. Uzun soluklu bir şey istiyorum. Dediğim gibi yoğun bir dönemden geçiyorum şu sıralar” dedi.