Mert Yazıcıoğlu'ndan sevgilisi Afra Saraçoğlu'na romantik kutlama

Genç jenerasyon oyuncular arasında dikkat çeken çift Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu, mutluluklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

'HEP BÖYLE MUTLU OL'



Mert Yazıcıoğlu, önceki gün 23 yaşına basan Afra Saraçoğlu’nun doğum gününü, "Canım sevgilim.. Doğum günün kutlu olsun bir tanem.. Hep böyle mutlu ol. Nice güzel günlerimiz olsun. iyi ki varsın" yazdı.