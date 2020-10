Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Survivor Mert Öcal Kırmızı Oda'ya mı dahil oldu?

Kırmızı Oda dizisine Survivor Mert Öcal'ın dahil olduğu iddia edildi. Yarışmadan elendikten sonra oyunculuğa dönüş yapacağını belirten Mert Öcal ticarete atılmıştı. Mert Öcal sosyal medya hesabı üzerinden, iddiaları güçlendirici bir paylaşım yaptı.

SURVIVOR MERT ÖCAL KIRMIZI ODA'YA MI DAHİL OLDU?

Survivor yarışmacılarından Mert Öcal'ın Kırmızı Oda dizisine dahil olduğu iddia edildi. Mert Öcal'ın geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise iddiaları güçlendirdi.

Fenomen yarışmacı paylaşımında dizinin meşhur repliğiyle gönderme yaptı. Öcal, “Meğer o küçük yüreğine ne senaryolar sığdırmışsın Dilek” ifadelerini kullandı.

MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal, 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ve 2004 yılında Best Model of The World yarışmasında birincilik elde etti. Ardından çeşitli dizilerde rol aldı. Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında da yer aldı.Katıldığı yarışmalardan hemen sonra oyunculuğa yöneldi ve Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir , Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde çeşitli defilelerde yürüdü. Son olarak Survivor 2020 yarışmasında Ünlüler takımında yer alan oyuncu, 19 Mayıs günü yapılan eleme ile adaya veda etti. Öcal, 1.93 cm boya sahiptir.

Hiç evlenmeyen Mert Öcal, bir dönem Gamze Özçelik ve Yağmur Ünal ile birliktelik yaşadı.