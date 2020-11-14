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  • Mert-İdil Fırat çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu! İşte ilk kare...
14 Kasım 2020 Cumartesi 09:28 | Son Güncelleme:

Mert-İdil Fırat çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu! İşte ilk kare...

Mert-İdil Fırat çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu! İşte ilk kare...
DHA

2018 yılında evlenen oyuncu Mert Fırat ile İdil Fırat, dün ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çiftin bir kızları olduğu öğrenildi.

İki yıl önce evlenen ünlü oyuncu Mert Fırat ile İdil Fırat çiftinin bugün öğleden sonra kız bebekleri dünyaya geldi. Özel bir hastanede doğum yapan İdil Fırat ile bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

MERT-İDİL FIRAT'IN BEBEKLERİNİN ADI...

Pandemi sebebiyle ziyaretçi kabul etmeyen çiftin, mutluluklarını yakınları ve aile bireyleriyle paylaştıkları öğrenildi. Öte yandan çift kızlarına Seyhan Mia ismini verdi.

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