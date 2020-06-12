12 Haziran 2020 Cuma 10:22 | Son Güncelleme:
Mert-İdil Fırat çiftinin bebeği göründü! Bodrum'da tatil keyfi...
Eylül 2018'de dünyaevine giren Mert Fırat ve İdil Fırat çifti, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. 3 aylık hamile olan Fırat, eşiyle birlikte Bodrum-Yalıkavak'ta denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.
Oyuncu Mert Fırat 2018 yılında Mert Fırat ile nikah masasına oturmuştu. İlk bebeğine 3 aylık hamile olan İdil Fırat ile eşi ile Bodrum- Yalıkavak’ta görüntülendi.
FORMDA HALİ DİKKAT ÇEKTİ
Posta'da yer alan habere göre; İdil Fırat güneşe az çıktı. Bol meyve yiyip su içti. Son derece formda olması da dikkat çekti.
'ÇOK HEYECANLIYIZ'
Eşinin üzerine titreyen Mert Fırat “Bebek için çok heyecanlıyız. Eşimin rahat bir hamilelik geçirmesi için buraya geldik. Ben işlerim için arada İstanbul’a gideceğim” dedi.