Mert-İdil Fırat çiftinin bebeği göründü! Bodrum'da tatil keyfi...

Oyuncu Mert Fırat 2018 yılında Mert Fırat ile nikah masasına oturmuştu. İlk bebeğine 3 aylık hamile olan İdil Fırat ile eşi ile Bodrum- Yalıkavak’ta görüntülendi.

FORMDA HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Posta'da yer alan habere göre; İdil Fırat güneşe az çıktı. Bol meyve yiyip su içti. Son derece formda olması da dikkat çekti.

'ÇOK HEYECANLIYIZ'

Eşinin üzerine titreyen Mert Fırat “Bebek için çok heyecanlıyız. Eşimin rahat bir hamilelik geçirmesi için buraya geldik. Ben işlerim için arada İstanbul’a gideceğim” dedi.