Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat hamile mi? İdil Fırat kimdir, kaç yaşında?

2 yıl önce dünya evine giren İdil Fırat ve Mert Fırat, evlilik yıl dönümlerini kutluyorlar. Mert Fırat sosyal medya hesabı üzerinden eşi İdil Fırat ile ilgili kutlama mesajı yayınladı. Ünlü oyuncunun kutlama mesajındaki "Artık üç kişiyiz" şeklindeki notu dikkat çekti. İdil Fırat 3 aylık hamile haliyle geçtiğimiz haziran ayında Bodrum'da tatil yaparken görüntülenmişti.

İDİL FIRAT KİMDİR?

Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Önder Fırat'ın kızı olan İdil Fırat, 1988 yılında dünyaya geldi. George Washington DC Üniversitesi'nde Uluslararası Politika bölümü okuduktan sonra London School Of Economics'te Politik Ekonomi ve Avrupa Birliği üzerine yüksek lisansını yaptı. Dört yıl Amerika'da yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönüş yapan İdil Fırat, 2015 yılından bu güne dek özel bir firmanın kurucu ortaklarından birisidir.

İdil Fırat; Kıvanç Tatlıtuğ ve Engin Öztürk ile aşk yaşamıştı. Annesini ve kardeşini Can Fırat'la tanıştırdığı Engin Öztürk ile evlenmesi beklenen İdil Fırat, sürpriz bir şekilde ayrılık kararı almıştı.

İdil Fırat 2018 yılının eylül ayında oyuncu Mert Fırat ile nikah masasına oturdu.

"ARTIK ÜÇ KİŞİYİZ"

Sosyal medya hesaplarını yoğun olarak kullanmayan Mert-İdil Fırat çifti, ikinci evlilik yıldönümleri hakkında paylaşım yaptı.

Yakışıklı oyuncu, "Bir kere tuttuk ellerimizi, bir daha hiç bırakmayalım diye. Aylar, haftalar gibi geçti, su oldu aktı zaman bir baktık ki iki yıl olmuş ve artık üç kişiyiz:) Sizi karşıma çıkartan hayata binlerce kez teşekkür ediyorum İdill Firat Hanımefendi. Beklediğim her dakikaya değdi" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN ÖMRÜMÜZ AYNI HEYECANLA GEÇSİN"

İdil Fırat ise Instagram'da düğünleri sırasında çekilmiş bir karelerini paylaştı ve şu satırları yazdı: "Hayatımın en güzel, en özel, en sihirli gününün üzerinden iki sene geçmiş. Bu iki senenin her günü, her anı için sana teşekkür ederim sevgilim… Bütün ömrümüz aynı heyecanla, aşkla, sevgiyle, huzurla geçsin."