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  3. Mert Fırat'a büyük şok! Performansı beğenilmedi, sette kriz çıktı

Mert Fırat'a büyük şok! Performansı beğenilmedi, sette kriz çıktı

Mert Fırat'a büyük şok! Performansı beğenilmedi, sette kriz çıktı

Mert Fırat'ın başrol oynadığı Kilit filminin setinde kriz çıktı. Fırat'ın performansını beğenmeyen yönetmen Adil Oğuz Valizade çekimleri durdurdu. Oyuncuyla da yollar ayrıldı.

Geçtiğimiz günlerde başlayan Darktown şirketinin imza attığı Kilit filminin çekimleri geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Polisiye türdeki filmde Mert Fırat’a başrolde son olarak “Çarpışma” dizisinde rol alan Melisa Aslı Pamuk eşlik ediyordu. Celil Nalçakan, Tuğçe Karabacak, Mustafa Alabora ve Asuman Dabak gibi ünlü isimlerin de kadrosunda yer aldığı filmin çekimlerine apar topar ara verildiği ortaya çıktı.

PERFORMANSI BEĞENİLMEDİ!

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Adil Oğuz Valizade’nin yönettiği “Kilit” filminde Mert Fırat’la yolların ayrıldığı öğrenildi. Filmde bir polise hayat veren Mert Fırat’ın beklentinin altında performans sergilediği öne sürüldü.

Fırat’ın yerine şu günlerde yeni bir oyuncu arandığı için de çekimlerin durduğu öğrenildi. Mert Fırat geçen günlerde set çıkışı görüntülenmiş ve “Kilit filminde polis karakterine hayat veriyorum. Bugün setimizin ilk günü. Filmin devamı da çekilecek” demişti.

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