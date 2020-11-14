Mert Fırat, yeni doğan kızının ismini açıkladı

22 Kasım Pazar günü Fox TV ekranında başlayacak olan Kefaret dizisinde başrolde yer alan Mert Fırat, kızının doğumu ile birlikte farklı heyecanlar yaşıyor. Oyuncu, “Çok acayip, hala tam olarak insan idrak edemiyor. Allah’tan çok güzel, sağlıklı bir bebek. Bir kız çocuğu” diye konuştu.

Kız ya da erkek bebek ayırımı gibi bir durumlarının olmadığının altını çizen ünlü oyuncu, bebeğin erkek olduğu yönündeki bazı hatalı bilgileri de düzelten Mert Fırat, kızının isminin ise Seyhan Mia olduğunu belirtti. Peki bu isim nereden çıktı? Gazeteciler sordu, Mert Fırat yanıtladı.

Seyhan ve Mia’nın nehir isimleri olduğunu hatırlatan oyuncu, “İdil’in ismi eski Volga nehrinin ismi. İdil bir nehir. Fırat ikimizin soy ismi o da bir nehir. Seyhan da öyle. Geleceği nehirler gibi, sular seller gibi aksın” diye açıklama yaptı.

Eşi İdil Fırat’ın da sağlığının çok iyi olduğunun altını çizen oyuncu, bebeğini kucağına aldığını ve çok acayip bir his olduğunu söyledi.