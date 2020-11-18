Mert Fırat, yeni doğan kızı Seyhan Mia'nın ilk kez fotoğrafını paylaştı

İdil Fırat ve Mert Fırat çiftinin kızları Seyhan Mia, sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Mert Fırat ilk yaptığı açıklamada babalığın nasıl bir şey olduğunu tam olarak idrak edemediğini dile getirmişti. Oyuncu, “Çok acayip, hala tam olarak insan idrak edemiyor. Allah’tan çok güzel, sağlıklı bir bebek. Bir kız çocuğu” diye konuşmuştu.

Ünlü oyuncu, hem İdil hem Fırat isimlerinin bir nehir ismini temsil ettiğini, kızına verdikleri Seyhan ve Mia isimlerinin de nehirlerden geldiğini dile getirmişti. Oyuncu kızının ilk görüntülerini ise bugün paylaştı.

Oyuncu, paylaşımında sevgi dolu ifadeler kullandı ve Seyhan Mia’nın da ilk görüntüsünü yayınladı. İşte o paylaşım:

Yeni hayatımızdan herkese merhaba. Kızımız Seyhan Mia’ya 13 Kasım’da kavuştuk. Tarifsiz heyecanımız ve mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler. Allah bu duyguyu yaşamak isteyen herkese nasip etsin. Sağlıklı günlerde kavuşmak dileğiyle… Çekirdek ailemizden kucak dolusu sevgiler.

İdil-Mert-Seyhan Mia Fırat