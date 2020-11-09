Mert Fırat, yeni dizisi Kefaret için müjdeyi verdi

Mert Fırat, hayranlarının merakla beklediği Kefaret dizisi ile ekrana dönmeye hazırlanıyor. Oyuncunun heyecanını instagram sayfasından yaptığı paylaşımla da ortaya koyduğu Kefaret dizisi, büyük bir heyecanla bekleniyor.

Tanıtımları bir süre önce dönmeye başlayan dizi, Show TV’de yayınlanacak. Mert Fırat, takipçilerinin çok beğendiği yeni fragmanı instagram sayfasından paylaştı. İzleyenlerin merakla beklediklerini ifade ettiği dizinin çok yakında ekranda olacağı bilgisini de paylaştı oyuncu.

Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan’ın oturduğu ve senaryosunu Mahinur Ergün’ün kaleme aldığı, merakla beklenen “Kefaret” dizisinin 1. bölümünden 2. tanıtım yayında.



