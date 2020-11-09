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09 Kasım 2020 Pazartesi 11:31 | Son Güncelleme:

Mert Fırat, yeni dizisi Kefaret için müjdeyi verdi

Mert Fırat, yeni dizisi Kefaret için müjdeyi verdi

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin ardından uzun süredir ekranlarda gözükmeyen Mert Fırat, Nurgül Yeşilçay ve Yurdaer Okun ile birlikte başrolünde yer aldığı Kefaret dizisiyle dönüyor. Bu kez çocuğu kaybolan Zeynep isimli kadına yardım eden bir polis rolünde seyircisinin karşısına çıkacak.

Mert Fırat, hayranlarının merakla beklediği Kefaret dizisi ile ekrana dönmeye hazırlanıyor. Oyuncunun heyecanını instagram sayfasından yaptığı paylaşımla da ortaya koyduğu Kefaret dizisi, büyük bir heyecanla bekleniyor.

Tanıtımları bir süre önce dönmeye başlayan dizi, Show TV’de yayınlanacak. Mert Fırat, takipçilerinin çok beğendiği yeni fragmanı instagram sayfasından paylaştı. İzleyenlerin merakla beklediklerini ifade ettiği dizinin çok yakında ekranda olacağı bilgisini de paylaştı oyuncu.

Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan’ın oturduğu ve senaryosunu Mahinur Ergün’ün kaleme aldığı, merakla beklenen “Kefaret” dizisinin 1. bölümünden 2. tanıtım yayında. 


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