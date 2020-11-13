Mert Fırat ve İdil Fırat'ın bebeği dünyaya geldi

İdil Fırat ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Mert Fırat, baba oldu. Ünlü çiftin bebekleri bugün dünyaya geldi.

MÜJDEYİ BÖYLE VERMİŞTİ

İdil Fırat, bebek beklediklerini sosyal medya hesabında şu sözlerle duyurmuştu: "Gönül isterdi ki daha sağlıklı ve huzurlu günlerde sevdiklerimize sarılarak müjdeli haberi verelim, fakat bir karantina gününe kısmet oldu. Biz bebek bekliyoruz.

Oldukça heyecanlı ve mutluyuz. Kalbinden iyilik geçen, iyilikten beslenen, heyecanımızı paylaşan ve güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkürler ve kucak dolusu sevgiler.

Biz bu heyecanı yaşarken kötülüğü mezhep edinmiş kişilerce bilinçli yapılan asılsız karalamalara karşı da yasal süreci başlattığımızı bildirmek isteriz. Herkese sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluk dolu günler dileriz."