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  3. Mert Fırat-İdil Fırat çifti 2 yılı devirdi: Artık üç kişiyiz!
08 Eylül 2020 Salı 17:16 | Son Güncelleme:

Mert Fırat-İdil Fırat çifti 2 yılı devirdi: Artık üç kişiyiz!

Mert Fırat-İdil Fırat çifti 2 yılı devirdi: Artık üç kişiyiz!

Eylül 2018'de nikah masasına oturan oyuncu Mert Fırat ile eşi İdil Fırat, sosyal medya hesaplarından ikinci evlilik yıl dönümlerini kutladılar. Mert Fırat'ın kutlama mesajındaki "Artık üç kişiyiz" şeklindeki notu dikkat çekti.

Sosyal medya hesaplarını yoğun olarak kullanmayan Mert-İdil Fırat çifti, ikinci evlilik yıldönümleri hakkında paylaşım yaptı.

Yakışıklı oyuncu, "Bir kere tuttuk ellerimizi, bir daha hiç bırakmayalım diye. Aylar, haftalar gibi geçti, su oldu aktı zaman bir baktık ki iki yıl olmuş ve artık üç kişiyiz:) Sizi karşıma çıkartan hayata binlerce kez teşekkür ediyorum İdill Firat Hanımefendi. Beklediğim her dakikaya değdi" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN ÖMRÜMÜZ AYNI HEYECANLA GEÇSİN"

İdil Fırat ise Instagram'da düğünleri sırasında çekilmiş bir karelerini paylaştı ve şu satırları yazdı: “Hayatımın en güzel, en özel, en sihirli gününün üzerinden iki sene geçmiş. Bu iki senenin her günü, her anı için sana teşekkür ederim sevgilim… Bütün ömrümüz aynı heyecanla, aşkla, sevgiyle, huzurla geçsin. ”

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