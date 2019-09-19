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  3. Merak ediliyordu... Diriliş Ertuğrul'dan sonra 'Türkler geliyor'

Merak ediliyordu... Diriliş Ertuğrul'dan sonra 'Türkler geliyor'

Merak ediliyordu... Diriliş Ertuğrul'dan sonra 'Türkler geliyor'

Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, son filmi "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı"yla heyecan yarattı. Sahneleriyle dikkat çeken filmde; Fatih’in Akıncıları’nın hikayesi anlatılıyor...

Diriliş Ertuğrul dizisiyle büyük bir başarı yakalayan ve yeni sezonda Atv'de yayımlanacak olan Diriliş Osman ile aynı başarıyı sürdürmeyi hedefleyen yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ'ın, "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" adlı yeni filmi merakla bekleniyor.

Takvim'de yer alan habere göre, proje tasarımı ve senaryosu da Bozdağ'a ait olan film; İstanbul'un Fethi'nin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişini, Sultan'a ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri Akıncıların hikayesini anlatıyor.

Filmde, dünyanın gördüğü en barbar krallardan ve tarihe Boşnak katliamını başlatan Sırp Kralı olarak geçen Lazar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa'yla ittifaka girince, Fatih'in Akıncıları Lazar'ın planlarını bozmak için harekete geçiyor. Büyük bir emek harcanarak çekilen filmin 2020'de vizyona gireceği konuşuluyor.

Film, Türkiye ile aynı zamanda uluslararası bir dağıtım ve tanıtım kampanyası ile Avrupa, Latin Amerika, ABD, Orta Doğu ve Asya'da da vizyona girecek.

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